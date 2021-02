Liverpool: Klopp bekommt seinen Innenverteidiger

Der FC Liverpool und seine Innenverteidiger – es ist das große Thema an der Merseyside in der laufenden Saison. Seit Monaten plagen die Reds arge Verletzungssorgen in der Abwehrzentrale. Abhilfe schaffen soll nun ein neuer Mann aus der zweiten englischen Liga.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einem Bericht von ‚Sky Sports‘ zufolge arbeitet Liverpool an einer Last-Minute-Verpflichtung von Ben Davies, Leistungsträger in der Innenverteidigung von Preston North End. Der 25-Jährige befindet sich mittlerweile in seinem letzten Vertragshalbjahr, durfte zuletzt also schon mit anderen Klubs verhandeln.

Laut ‚Sky Sports‘ war sich Davies bereits mit Celtic Glasgow über einen Wechsel einig. Dann erreichte ihn allerdings der Lockruf aus Liverpool, der für ein Umdenken gesorgt haben dürfte. Durch die Verletzung von Joel Matip sieht sich der Klopp-Klub nun doch noch einmal zum Handeln gezwungen.