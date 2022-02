Brasilien vs. Argentinien: Neuansetzung & Strafen

Das abgebrochene WM-Qualifikationsspiel zwischen Brasilien und Argentinien wird an einem von der FIFA festzulegenden Datum und Ort wiederholt. Das gab der Fußballweltverband bekannt. Die Fußballverbände der beiden Länder erhalten darüber hinaus einige Sanktionen.

Wegen Verstößen gegen die Sicherheit müssen die Brasilianer umgerechnet 478.000 Euro Strafe zahlen, die Argentinier 190.000 Euro. Für die Spielabsage werden jeweils weitere 48.000 Euro fällig. Die Spieler Emiliano Buendía, Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso und Cristian Romero werden zudem jeweils für zwei Länderspiele gesperrt, da die Akteure die Hygiene-Protokolle der FIFA zu Länderspielreisen nicht einhielten.

