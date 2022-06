Tigges: Köln ist „keine Zwischenstation“

Steffen Tigges hat das Wort zu seinem Wechsel zum 1. FC Köln ergriffen. Wie der von Borussia Dortmund verpflichtete Mittelstürmer gegenüber dem Kölner ‚Express‘ betont, ist der Wechsel zum FC für ihn „keine Zwischenstation“. Er könne sich „gut vorstellen, hier lange zu spielen“.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Außerdem“, führt Tigges aus, „sind der Verein und ich an einem ähnlichen Punkt in der Entwicklung. Ich möchte helfen, dass der FC sich weiterentwickelt, und der Verein ist für mich genau richtig, damit auch ich mich weiterentwickeln kann.“ Bis 2026 hat der 23-Jährige in der Domstadt unterschrieben. Sein persönliches Saisonziel: „Ich hoffe, ich komme auf zehn Scorerpunkte.“