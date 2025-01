Medizincheck bestanden: Kaufmann wechselt zum KSC

Mikkel Kaufmann spielt ab der Rückrunde wieder im deutschen Unterhaus. Der 24-jährige Angreifer des 1. FC Heidenheim hat den Medizincheck beim Karlsruher SC ‚Sky‘ zufolge bereits absolviert und wird einen Vertrag bei den Badenern unterschreiben. Der Zweitligist leiht den Stürmer für ein halbes Jahr aus.

Damit kehrt Kaufmann an alte Wirkungsstätte zurück, beim KSC erlebte er 2022/23 seine bislang beste Saison im Profifußball. Zehn Tore und acht Vorlagen steuerte er damals bei. Nun soll er in die Fußstapfen von Budu Zivzivadze (30) treten, der vor wenigen Tagen den umgekehrten Weg ging und nach Heidenheim in die Bundesliga wechselte.