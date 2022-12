Kündigt Rice seinen West Ham-Abgang an?

Declan Rice heizt die Spekulationen um einen Vereinswechsel an. „Ich sehe meine Freunde, die in der Champions League spielen und die großen Trophäen gewinnen. Du bekommst nur eine Karriere und am Ende willst du sehen, was du gewonnen hast“, sagte der 23-jährige Mittelfeldspieler auf einer Pressekonferenz der englischen Nationalmannschaft.

Kein Zweifel: Rice hat Titel-Sehnsucht. Bei seinem aktuellen Arbeitgeber West Ham United ist diese aber kaum zu befriedigen. Deshalb und weil der Vertrag bei den Hammers nur noch bis 2024 Gültigkeit hat, ist ein Transfer im Sommer wahrscheinlich. Praktisch alle Topklubs der Premier League wurden schon mit Rice in Verbindung gebracht.