Union: Andrich drei Spiele gesperrt

Union Berlin wird in den kommenden drei Bundesligapartien auf Robert Andrich verzichten müssen. Wie die Köpenicker bekanntgeben, wurde der 26-jährige Mittelfeldspieler vom DFB-Sportgericht mit einer Strafe von drei Spielen belegt. „Der Spieler und der Verein haben dem Urteil zugestimmt, das damit rechtskräftig ist“, teilt der Bundesligist mit.

Andrich war im Stadtderby gegen Hertha BSC (1:3) am vergangenen Wochenende nach einem groben Foulspiel an Lucas Tousart in der 23. Spielminute des Feldes verwiesen worden. Mit drei Treffern in zehn Pflichtspielen ist der Rechtsfuß der torgefährlichste Mittelfeldakteur von Union.