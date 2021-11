Rossi zurück in Italien

Giuseppe Rossi schnürt seine Fußballschuhe wieder in Italien. Der 30-fache italienische Nationalspieler heuert nach elfmonatiger Vereinslosigkeit in der Serie B bei SPAL an. Rossi erhält nach Angaben des Zweitligisten einen Vertrag bis Saisonende.

Im Januar war das Arbeitspapier des 34-jährigen Angreifers bei MLS-Klub Real Salt Lake City ausgelaufen. Für den ehemaligen Rekordtorjäger des FC Villarreal ist es nach Stationen beim AC Parma, dem AC Florenz sowie dem FC Genua das vierte Engagement in Italien.