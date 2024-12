Akuter Bedarf: Tottenham denkt an 24-Millionen-Transfer

Tottenham Hotspur erwägt einen Winter-Transfer von Torhüter James Trafford. Laut dem ‚Mirror‘ sind die Spurs bereit, 24 Millionen Euro für den englischen Nationaltorhüter auf den Tisch zu legen. Nach der Knöchel-Operation und dem damit verbundenen Langzeitausfall von Stammkeeper Guglielmo Vicario (28) sowie schwankenden Leistungen von Ersatzmann Fraser Forster (36) hat Trainer Ange Postecoglou (59) grünes Licht für den Transfer eines neuen Keepers gegeben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nichtsdestotrotz soll Forster weiterhin die erste Vertretung Vicarios sein. Trafford soll als Keeper mit Entwicklungspotential nach London kommen, um dann spätestens in der kommenden Saison Vicario an der White Hart Lane unter Druck zu setzen und ein offenes Duell um den Stammplatz zu eröffnen. Der 22-jährige Keeper hinterließ in der laufenden Spielzeit einen guten Eindruck, blieb in zwölf von 20 Zweitliga-Partien ohne Gegentreffer. Sein Vertrag beim Aufstiegsaspiranten FC Burnley läuft noch bis 2027.