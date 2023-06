Angebot für WM-Held Livakovic

Dominik Livakovic könnte in diesem Sommer den Sprung in eine europäische Topliga wagen. Wie Fabrizio Romano berichtet, hat der AC Florenz ein erstes Angebot über sechs Millionen Euro plus Boni für den kroatischen Nationaltorwart bei Dinamo Zagreb eingereicht.

Livakovics Arbeitgeber führe darüber hinaus auch noch Gespräche mit anderen Klubs. Der Vertrag des 28-Jährigen ist nur noch bis 2024 datiert und beinhaltet eine Ausstiegsklausel über zehn Millionen Euro. Internationale Bekanntheit erlangte Livakovic durch seine zahlreichen Paraden bei der WM 2022, bei der er Kroatien zum dritten Platz führte.

