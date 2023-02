Unions neue Anziehungskraft: „Vor einigen Jahren hätten sie Nein gesagt“

Tabellenplatz zwei in der Bundesliga, nur knapp hinter dem FC Bayern und seit der Saison 2021/22 im internationalen Geschäft vertreten. Das liest sich nicht nur gut, sondern macht auch attraktiv auf dem Transfermarkt. Die neuesten Einkäufe von Union Berlin heißen Josip Juranovic (27), Aissa Laïdouni (26) und Jérôme Roussillon (30).

Unter der Anzeige geht's weiter

Die ‚Bild‘ zitiert Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Sport der Eisernen: „Bei Spielern wie Juranovic und Laïdouni sind wir im richtigen Moment gekommen. Vor einigen Jahren hätten die Spieler wahrscheinlich eher Nein gesagt. Aber sie haben gesehen, dass hier in den letzten Jahren erfolgreich gearbeitet worden ist. Das macht es einem einfacher.“

Lese-Tipp

Union verlängert mit Behrens

Details zu Isco, Juranovic und Laïdouni

Ruhnert kommentiert zudem das Dauerthema Isco: „Als er in Sevilla ausgeschieden ist, hatten wir die Idee, dort anzufragen. Das ist vielleicht unwahrscheinlich, aber Fragen kostet nix. Damals hat man sich bedankt und gesagt, die Planungen sind andere. Dann ist das eine oder andere nicht aufgegangen und wir sind noch mal in die Gespräche reingegangen. In den letzten zehn Tagen ist dann ein relativ intensiver Kontakt zustande gekommen. Von unserer Seite war eine Neugierde da, ob es etwas wird.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bei Juranovic und Laidouni glichen sich die Voraussetzungen. Bei beiden war die „Summen“ eigentlich zu hoch, doch die Hartnäckigkeit und das gewisse Quäntchen Glück brachten den gewünschten Erfolg. Einen ähnlich positiven Ausgang dürften sich Ruhnert und der gesamte Verein auch am Samstag (18:30 Uhr) wünschen, wenn es zum Bundesliga-Topspiel zu RB Leipzig geht.