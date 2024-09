HSV: Selke verzichtete auf Geld

Für seinen Wechsel zum Hamburger SV war Davie Selke bereit, große Abstriche bei seinem Gehalt zu machen. Im Rahmen eines Interviews mit der ‚Sport Bild‘ antwortete der 29-Jährige auf die Frage, ob er für den HSV auf viel Geld verzichtet habe: „Ja. Ich stand vor der Entscheidung: Gehe ich jetzt den herausfordernden oder den einfachen Weg? Ich entschied mich für den ersten, spannenden Weg, um mit dem HSV die gemeinsamen Ziele zu erreichen. Es kann aus meiner Sicht nur heißen: Aufstieg. Der HSV gehört in die Bundesliga, denn der Klub ist auf allen Ebenen erstklassig.“

In der Sommervorbereitung hatte Selke bereits mit seinem zweiten Mittelfußbruch in diesem Kalenderjahr zu kämpfen, wurde jedoch rechtzeitig fit und kam für den HSV in jedem der fünf bisherigen Pflichtspiele zum Einsatz. Seinen ersten und bislang einzigen Treffer erzielte der Mittelstürmer beim 7:1 der Rothosen im DFB-Pokal gegen den SV Meppen.