VfB: Sonderlob für Touré

El Bilal Touré kann sich der Anerkennung seiner Vorgesetzen beim VfB Stuttgart sicher sein. „Er hat zwei vor sich, die regelmäßig gescort haben, hat aber auf seine Chance gewartet und ist jetzt dran“, zitiert der ‚kicker‘ Trainer Sebastian Hoeneß. Der 23-jährige Stürmer sei „mit beiden Füßen stark. Diese Beidfüßigkeit sieht man nicht so oft. Es lässt sich nicht unterscheiden, welcher Fuß stärker ist. Das ist schon etwas Besonderes. Darüber hinaus bringt er neben seiner Torgefährlichkeit auch noch Tempo mit, verfügt über Sprungkraft und Kopfballstärke.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Sportvorstand Fabian Wohlgemuth ergänzt: „Er kam recht spät. Da bedarf es einer gewissen Zeit, um sich zu integrieren, um in unser Spiel reinzufinden. In diesem Prozess befindet er sich immer noch.“ Dennoch sei der Ivorer „ein außergewöhnlicher Spieler, der uns sicher noch viel Freude machen wird.“ Touré selbst sagt: „Mir gefällt es richtig gut in Stuttgart, und ich fühle mich sehr wohl beim VfB.“