Arsenal-Flirt Torres vor Verlängerung

Flügelstürmer Facundo Torres (22) bleibt MLS-Klub Orlando City voraussichtlich langfristig erhalten. Wie Fabrizio Romano berichtet, wird der zehnfache uruguayische Nationalspieler seinen Vertrag bei den Lions bis 2027 verlängern. Eine entsprechende Einigung sei erzielt worden. Zudem soll der neue Kontrakt eine Ausstiegsklausel in Höhe von knapp 30 Millionen Euro beinhalten.

In der laufenden MLS-Saison, die Ende Februar gestartet ist, war Torres beim 1:0-Sieg von Orlando über New York RB der Siegtorschütze. In der vorherigen Saison war der Linksfuß in 33 Spielen an 17 Treffern direkt beteiligt (neun Treffer, acht Vorlagen).

