Barça: De Jong räumt mit Abschiedsgerüchten auf

Frenkie de Jong stören die Abschiedsgerüchte um seine Person. Auf einer Pressekonferenz sagte der Mittelfeldspieler des FC Barcelona in Richtung der versammelten Journalisten: „In letzter Zeit war ich genervt und verärgert über das, was die Presse berichtet hat. Schämt ihr euch nicht für das, was ihr veröffentlicht? Ich bin sehr glücklich bei Barça, dem Verein meiner Träume. Ich hoffe, dass ich hier noch viele Jahre weitermachen kann.“

De Jongs Vertrag in Barcelona ist noch bis 2026 datiert. In regelmäßigen Abständen wird der 26-jährige Niederländer von spanischen Medien mit einem Abschied in Verbindung gebracht. Jüngst hieß es, er wolle Barça verlassen, da er mit den Leistungen des Klubs auf internationaler Ebene unzufrieden sei. Alles Quatsch, versichert de Jong nun.