RB: Werner-Leihe wird nicht abgebrochen

Bei RB Leipzig gibt es keinerlei Überlegungen, Timo Werner (28) schon im Winter zurück an den Cottaweg zu holen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, ist es der klare Plan aller Beteiligten, dass die Leihe wie geplant bis Sommer 2025 fortgesetzt wird. Bis zum Frühjahr hat Tottenham Hotspur zudem die Möglichkeit, den Linksaußen für zwölf Millionen Euro festzuverpflichten.

Dass die Spurs die Option ziehen, ist Stand jetzt eher unwahrscheinlich. Die Leistungsdaten des Sprinters sind in dieser Saison überschaubar, nach neun Einsätzen steht lediglich ein Assist zu Buche. In der Premier League schaffte es Werner nur zweimal in die Startaufstellung, entsprechend fallen die Einsatzzeiten mit 214 Minuten bislang enttäuschend aus.