David Moyes verlängert bei West Ham

David Moyes hat seinen Vertrag mit West Ham United verlängert. Wie der Klub verkündet, bindet sich der Trainer für drei weitere Jahre an die Hammers. In der vergangenen Saison erreichte West Ham unter der Leitung von Moyes einen erfolgreichen sechsten Rang in der Premier League.

„Ich freue mich sehr, dass meine Zukunft bei West Ham United verankert ist“, lässt der 58-jährige Schotte verlauten und führt weiter aus: „Der Vorstand und alle im Club haben mich fantastisch unterstützt und ich habe das Gefühl, dass wir uns alle einig sind, was wir in den nächsten Jahren erreichen wollen und wie wir das schaffen können."

