Bayern-Talent Dajaku: Bundesliga-Leihe steht im Raum

Der FC Bayern könnte Leon Dajaku Spielpraxis bei einem anderen Klub verschaffen. Nach Informationen von ‚Sport1‘ strebt das Management des 19-jährigen Außenstürmers eine Leihe für die kommende Saison an.

Interesse habe der niederländische Erstligist FC Utrecht angemeldet, darüber hinaus wolle man bei „kleineren“ Bundesligisten vorfühlen.

In der laufenden Spielzeit bringt es Dajaku, der im vergangenen Sommer vom VfB Stuttgart an die Säbener Straße wechselte, auf zwei Einwechslungen und insgesamt zehn Spielminuten. Für einen jungen Spieler, der im Profibereich Fuß fassen will, ist das zu deutlich wenig.

