Union: Doppel-Abgang in Arbeit

Sven Michel wird Union Berlin ein Jahr vor Vertragsende wohl verlassen. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge plant der 32-jährige Stürmer bereits seinen Abgang. Union fordere eine Ablöse im oberen sechsstelligen Bereich für Michel, der Interesse in der ersten und zweiten Liga weckt.

Der ‚kicker‘ nennt Hannover 96 als möglichen Abnehmer. Für Union kam Michel in der abgelaufenen Saison wettbewerbsübergreifend auf knapp 800 Einsatzminuten und sechs Tore. Künftig will er wieder regelmäßiger spielen, kündigte Michel bereits an.

Mit einem Tapetenwechsel liebäugelt auch Union-Mittelfeldspieler Paul Seguin. Laut ‚kicker‘ ist der 28-Jährige ein Thema beim FC Augsburg und VfL Bochum. In Berlin spielte Seguin in den vergangenen Monaten kaum noch eine Rolle.