DFB: Nagelsmann entscheidet Torwartfrage

Julian Nagelsmann hat sich in der Torhüterfrage offenbar entschieden. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird Alexander Nübel (28) am Freitag (20:45 Uhr) im Spiel gegen Bosnien-Herzegowina für den verletzten Marc-André ter Stegen (32) das deutsche Tor hüten. Die Entscheidung fiel dem Vernehmen nach zwischen dem Keeper des VfB Stuttgart und Oliver Baumann (34) von der TSG Hoffenheim. Nübel wird somit sein Debüt für die A-Nationalmannschaft geben.

Aber auch Baumann dürfte seine Premiere im Kasten feiern. Es wird erwartet, dass der langjährige dritte Keeper der DFB-Elf am Montag (20:45 Uhr) gegen die Niederlande ins Tor rotieren wird. Im Zuge der Kadernominierung hatte der Bundestrainer angekündigt: „Gerade Oli hat einen herausragenden Start in die Liga und in die Euro League gehabt mit sehr vielen guten Spielen und hat es verdient, jetzt auch mal ein Länderspiel zu bekommen. Das wird auch so sein. Wir wissen aber noch nicht hundertprozentig, wie die Verteilung ist, ob einer beide macht oder zwei jeweils ein Spiel.“