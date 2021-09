Last Minute-Wechsel: Mehmedi auf dem Sprung?

Admir Mehmedi zeigte sich zuletzt enttäuscht darüber, dass er nicht für den Champions League-Kader nominiert wurde. Nun bietet sich dem Offensivspieler vom VfL Wolfsburg offenbar die Möglichkeit, den Verein zu verlassen.

Wie ‚Transfermarkt.de‘ berichtet, wird Akhmat Grozny dem 30-Jährigen ein Angebot unterbreiten. In Russland schließt am heutigen Dienstag das Transferfenster, der Deal müsste also sehr zeitnah über die Bühne gehen.

Dem Bericht zufolge ist unklar, ob Mehmedi einem Wechsel zum russischen Klub offen gegenübersteht. Zuletzt hatte der Schweizer einen Transfer in diesem Sommer gegenüber der ‚Bild‘ quasi ausgeschlossen: „Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Das wäre eine Hau-Ruck-Aktion. Und ich treffe meine Entscheidungen immer wohlüberlegt.“