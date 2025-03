Medien: Xavi sorgt für Kabinen-Ärger

Nur einen Sieg holten Xavi Simons und RB Leipzig aus den vergangenen neun Ligaspielen, das Ziel Champions League-Qualifikation gerät in Gefahr. Und auch für den Edeltechniker selbst läuft es bescheiden, seiner Topform läuft Xavi dieser Tage deutlich hinterher.

Dass ein gerade erst 21-Jähriger auch mal Schwächephasen und Leistungsdellen durchlebt, ist nur allzu normal. Problematisch: „Mit Tipps und mahnenden Worten zu ihm durchzudringen“, ist nicht leicht, berichtet die ‚Sport Bild‘. Hintergrund seien Xavis großes Ego und seine Selbstsicherheit.

Offenbar ein so präsentes Thema, dass es „Getuschel im Verein“ und „in der Kabine […] Unruhe“ gibt. Xavi, berichtet die ‚Sport Bild‘, mache „immer öfter […], was er will“. So sollen der Offensivspieler und sein großes Beraterteam immer mal wieder Medien- und Sponsorentermine nach Belieben zu- oder absagen.

Wechsel im Sommer?

Einige Stimmen im Verein sollen die im Januar vollzogene Festverpflichtung deshalb auch kritisch gesehen haben. Für 50 Millionen Euro Sockelablöse holte RB den zuvor von Paris St. Germain ausgeliehenen Xavi an Bord, ebenso wie das 13-Millionen-Jahresgehalt des niederländischen Nationalspielers ein Vereinsrekord.

Nicht nur mit Blick auf den kurzfristigen Vertrag bis 2027 war aber schon da zu erahnen, dass Xavi früher oder später den nächsten Karriereschritt gehen will. RB winkt dann ein großes Transferplus, die ersten Topklubs haben sich schon positioniert.