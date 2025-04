Doch kein Umbruch: Liverpool kämpft um seine „Big Three“

Eigentlich stand in diesem Sommer Umbruch Nummer zwei an, nachdem am Ende der vergangenen Saison an der Anfield Road die Ära Jürgen Klopp geendet hatte. Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk und Mohamed Salah, sie alle haben mit den Reds in den vergangenen Jahren viele Titel geholt, sie alle haben jetzt auslaufende Verträge, sie alle liebäugelten lange mit neuen Abenteuern.

Doch nun könnte der Umbruch zumindest mal für eine Spielzeit hinausgezögert werden. Arne Slot macht einen herausragenden Job, Liverpool steht – ungeachtet der gestrigen 2:3-Niederlage gegen den FC Fulham – an der Spitze der Premier League und hat den Meistertitel so gut wie sicher. Das Gesamtgefüge stimmt, was auch Teile der Big Three zum Umdenken bewegen dürfte. Der aktuelle Stand.

Virgil van Dijk

Der Niederländer geht als Kapitän der Reds seit Jahren voran, ist mit 33 Jahren allerdings nicht mehr der Jüngste. Dennoch zeigt sich van Dijk topfit, verpasste in der Premier League noch keine einzige Sekunde und wurde auch in der Champions League nur geschont, als Liverpool ohnehin bereits sicher im Achtelfinale stand. Kein Wunder also, dass Liverpool den Abwehrspieler unbedingt halten will – aber zu welchem Preis?

Der finanzielle Gürtel muss an der Anfield Road fester gezurrt werden, im vergangenen Jahr machte Liverpool insgesamt elf Millionen Euro Verlust. Nicht alle Topstars können gehalten werden. Van Dijk soll das hingegen schon – und die jüngsten Signale sind positiv. Nach der Niederlage gegen Fulham sagte der Niederländer gestern: „Es gibt Fortschritte. Wir sind intern noch in Diskussionen, wir werden sehen.“ Es wäre keine Überraschung, sollte die Verlängerung zeitnah offiziell werden.

Mohamed Salah

Noch ein Stück weiter ist Liverpool sogar bei Salah. Zwischenzeitlich sorgte seine Personalie für Aufruhr, als er sich nicht wertgeschätzt fühlte und öffentlich bekanntgab, dass der Verein noch nicht auf ihn zugekommen sei.

Dies ist mittlerweile aber geschehen. Zähen Verhandlungen folgend steht der Ägypter nach FT-Informationen kurz vor der Vertragsverlängerung bis 2027. Der 32-Jährige ist seit 2017 bei den Reds und steuerte in dieser Saison in der Premier League unfassbare 27 Tore und 17 Assists bei.

Trent Alexander-Arnold

Schmerzlich vermissen werden die Fans des FC Liverpool Eigengewächs Trent Alexander-Arnold. Der Rechtsverteidiger hat sein ganzes Leben in Liverpool verbracht, steht aber vor einem ablösefreien Wechsel zu Real Madrid. Die Unterschrift des 26-Jährigen bei den Königlichen ist nur noch Formsache, bei den Reds bereitet man sich bereits seit Wochen auf einen Abgang vor.

Bei den Fans ist der Unmut groß, die Verantwortlichen hatten aber wohl festgestellt, dass der Verlust des Engländers den geringsten Einfluss auf das Gesamtgefüge des Teams haben wird. Van Dijk und Salah sind unverzichtbare Säulen, Alexander-Arnold ist wichtig, aber nicht unersetzlich. Mit welchem Personal der FC Liverpool das ab der kommenden Spielzeit kompensieren will, ist noch offen.