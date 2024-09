Stuttgarts nächster Nationalspieler

Der VfB Stuttgart knüpft fußballerisch dort an, wo er in der vergangenen Saison aufgehört hat. Dass die Schwaben trotz namhafter Abgänge nach wie vor Leistungen wie am Sonntag gegen Borussia Dortmund (5:1) auf den Platz bekommen, liegt auch daran, dass sich andernorts schon abgeschriebene Spieler unter Sebastian Hoeneß blendend entwickeln. Spieler wie Jamie Leweling.

Der Flügelspieler war 2023 nach einer Saison mit wenig Spielanteilen von Union Berlin zum VfB verliehen worden, machte in seiner ersten Saison dann kräftig Eigenwerbung und wurde im Sommer für fünf Millionen Euro festverpflichtet.

Nationalspieler Führich überholt

Nun, so scheint es, hat Leweling noch einen weiteren Entwicklungsschritt vollzogen. Der 23-Jährige ist aktuell Stuttgarts Flügelstürmer Nummer eins. DFB-Nationalspieler Chris Führich etwa erhielt bislang 170 Minuten weniger Spielzeit als Leweling.

Hoeneß lobte seinen Schützling kürzlich: „Er ist in der Lage, mit seinem Körper, seiner Wucht und Schnelligkeit sehr viele Verteidiger vor große Probleme zu stellen.“ Und das sogar gegen Real Madrid. Bei der unglücklichen 1:3-Pleite in der vergangenen Woche spielte Leweling seinen Gegenspieler Ferland Mendy teilweise schwindelig.

Startschwierigkeiten in der Vorbereitung

Doch Hoeneß schätzt auch Lewelings Arbeit gegen den Ball. „Was er uns natürlich auch bringt, ist eine defensive Disziplin und eine taktische Bereitschaft auch defensiv zu arbeiten“, so der Coach, der „in den ersten Wochen der Vorbereitung nicht so zufrieden mit Jamie“ war. Wo das Problem lag, ließ Hoeneß offen. Klar ist nur: Es wurde gelöst.

Allein die Tatsache, dass Leweling im internen Ranking Führich überholt hat, macht den Modellathleten zu einem ernsthaften Kandidaten für die deutsche Nationalmannschaft. Gut denkbar, dass Julian Nagelsmann ihn schon zu den nächsten Partien im Oktober erstmals ins Aufgebot holt.