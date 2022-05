Rangnick legt Berateramt bei United nieder

Ralf Rangnick verlässt Manchester United endgültig. Wegen seines neuen Jobs als österreichischer Nationaltrainer wird der 63-Jährige seine Funktion als Vereinsberater nicht wie geplant ausüben. Die vergangenen sechs Monate coachte Rangnick die Red Devils zudem interimsweise.

Unter der Anzeige geht's weiter

United teilt in einer Presseerklärung mit: „Wir möchten Ralf Rangnick für seinen Einsatz als Interimstrainer […] danken. In gegenseitigem Einvernehmen wird sich Ralf Rangnick nun ausschließlich auf seine neue Aufgabe als Trainer der österreichischen Nationalmannschaft konzentrieren und daher keine Beraterfunktion in Old Trafford übernehmen. Wir wünschen Ralf viel Glück in diesem nächsten Kapitel seiner Karriere.“