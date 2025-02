Samardzic spricht über Bundesliga-Rückkehr

Lazar Samardzic hat sich zu einer möglichen Rückkehr in die Bundesliga geäußert. Gegenüber dem ‚kicker’ will der 22-Jährige einen Wechsel nicht befeuern, aber auch nicht ausschließen: „Ich sage mir nicht zwingend, dass ich unbedingt noch einmal in der Bundesliga spielen muss. Aktuell bin ich sehr glücklich hier in Italien. Aber mal schauen, was die Zukunft so bringt.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Samardzic ist in Berlin geboren, fand seinen Weg nach Italien von Hertha BSC über die Zwischenstation RB Leipzig. Aus der Verbundenheit zur Hertha macht der gebürtige Berliner keinen Hehl: „Berlin ist meine Heimat. Ich freue mich immer, wenn ich zurück bin. Die Bundesliga verfolge ich bis heute. Ich mag die Liga, schaue natürlich auch, was Hertha BSC in der zweiten Liga macht.“ Samardzic ist noch bis Saisonende von Udinese Calcio an Atalanta Bergamo verliehen. Im Anschluss greift eine Kaufpflicht, die den serbischen Nationalspieler langfristig an den Champions League-Teilnehmer binden wird.