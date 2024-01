BVB: 20-Millionen-Gerücht um Can

Bei der SSC Neapel hält man Ausschau nach einer Verstärkung für das zentrale Mittelfeld. Dem ‚Corriere dello Sport‘ zufolge steht auch der Name von Emre Can auf der Kandidatenliste. Einen konkreten Vorstoß habe der italienische Meister aber noch nicht unternommen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Napoli wolle zunächst das Gesamtpaket abwägen: Mit seinen fast 30 Jahren passe Can eigentlich nicht so recht in die Klubphilosophie. Auch finanziell wäre ein Deal nicht ohne – der ‚Corriere dello Sport‘ verweist auf das Vier-Millionen-Jahresgehalt und nennt eine mögliche Ablöse von rund 20 Millionen. Immerhin: Die Serie A kennt Can noch aus seiner Zeit bei Juventus Turin.

Lese-Tipp

BVB: Reus und die Angst vor dem Karriereende

An Borussia Dortmund ist der Teamkapitän vertraglich noch bis 2026 gebunden. Der BVB hatte einst 25 Millionen Ablöse an Juve gezahlt. Neben Can stehen bei Napoli auch noch Pierre-Emile Höjbjerg (28/Tottenham Hotspur) und Boubakary Soumaré (24/FC Sevilla) als Sechser-Optionen auf dem Zettel.