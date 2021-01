Sandhausen verpflichtet Schmidt

Der SV Sandhausen schlägt auf dem Winter-Transfermarkt zu und angelt sich einen neuen Mittelstürmer. Wie der Zweitligist verkündet, kommt Patrick Schmidt (27) auf Leihbasis vom schwäbischen Lokalrivalen 1. FC Heidenheim.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 27-Jährige soll in der Rückrunde für Tore am Hardtwald sorgen. In der Rückrunde der vergangenen Saison hatte Schmidt noch sechs Treffer in 15 Pflichtspielen für Heidenheim erzielt, in der laufenden Spielzeit kommt er bislang lediglich auf ein Tor.