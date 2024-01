Bundesliga-Konkurrent schnappt zu: Bayern verliert U17-Weltmeister Ramsak

Bei der U17-Weltmeisterschaft in Indonesien feierte Robert Ramsak vom FC Bayern seinen bisher größten Erfolg. Mit der deutschen Auswahl gewann der 17-Jährige das Turnier und sicherte sich damit seinen Platz in den Geschichtsbüchern. Im Trikot der Bayern wird der Offensivspieler aber aller Voraussicht nach keine Trophäe mehr in die Luft recken.

Denn Ramsak ist laut ‚Bild‘ mit RB Leipzig über einen Wechsel einig. Bei den Sachsen erhält das Talent laut ‚tz‘ einen Dreijahresvertrag, der sich am 18. Geburtstag (im Oktober) zu einem Profivertrag umwandelt. Sein Kontrakt in München läuft im Sommer aus, daher hatten Sportdirektor Christoph Freund und Campusleiter Jochen Sauer keine Handhabe mehr, um Ramsak in München zu halten. Immerhin kassieren die Bayern eine Ausbildungsentschädigung im Bereich von 300.000 Euro.

Nicht nur das Angebot aus Leipzig lag Ramsak vor. Wie die Boulevardzeitung berichtet, buhlten auch Vereine aus dem europäischen Ausland um die Unterschrift des vielversprechenden Mittelstürmers. Die ‚tz‘ nennt hier Real Madrid, Dinamo Zagreb und den FC Genua.