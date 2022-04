Mukhtar verlängert in Nashville

Hany Mukhtar setzt sein MLS-Abenteuer fort. Wie der Nashville SC offiziell bestätigt, hat der frühere deutsche Junioren-Nationalspieler seinen Vertrag in Tennessee bis Ende 2025 verlängert.

Nach ‚Bild‘-Informationen steigt Mukhtar mit seinem neuen Gehalt von drei bis vier Millionen Euro in der nordamerikanischen Profiliga zu den Topverdienern auf. Der gebürtige Berliner läuft seit Januar 2020 in Nashville auf und gehört zu den absoluten Leistungsträgern. Neben dem 27-jährigen Spielmacher wurde auch Innenverteidiger Walker Zimmerman (28) mit einem neuen Vertrag bis 2025 ausgestattet.

📈 Added @KingHenry_2, @ReeseW and Jim Toth to our ownership group

📈 Extended contracts for @thewalkerzim and Hany Mukhtar

📈 Opening the largest soccer-specific stadium in the country on Sunday



We're just getting started. pic.twitter.com/qy3NvDpTZt