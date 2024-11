VfB: Gentner neuer Sportdirektor

Der VfB Stuttgart befördert Christian Gentner (39) zum neuen Sportdirektor. Wie der VfB verkündet, übernimmt der bisherige Leiter der Lizenzspielerabteilung das vakante Amt. Fabian Wohlgemuth freut sich auf die weitere Zusammenarbeit: „Als absoluter Teamplayer hat Christian seinen Anteil an der sportlichen Positiventwicklung des Klubs in den zurückliegenden Monaten. Diesen Weg wollen wir konsequent weitergehen. Mit Alexander Wehrle an der Spitze verfolgen wir alle gemeinsam das Ziel, den VfB in eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft zu führen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit der Beförderung wurde eine weitere wichtige Personalentscheidung beim VfB getroffen, nachdem Fabian Wohlgemuth zum 1. Juli zum Vorstand Sport berufen wurde. Gentner war zu seiner aktiven Spielerkarriere selbst VfB-Kapitän und führte Stuttgart 2007 zur bislang letzten deutschen Meisterschaft. Anschließend gewann Gentner auch mit dem VfL Wolfsburg den ersten Bundesliga-Titel der Vereinshistorie, ehe er zum VfB zurückkehrte und beim 1. FC Union Berlin landete.