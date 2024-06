Französischer EM-Fahrer kommt auf den Markt

Nach der Teilnahme an der Europameisterschaft mit Frankreich will Youssouf Fofana den nächsten Karriereschritt gehen. Wie Fabrizio Romano berichtet, wird der 25-jährige Mittelfeldspieler die AS Monaco im Sommer definitiv verlassen – darüber sei man sich einig.

Fofanas Vertrag im Fürstentum läuft 2025 aus. Entsprechend hat Monaco nun Verkaufsdruck, will man den 18-fachen Nationalspieler dann nicht ablösefrei verlieren. Zuletzt war Fofana beim AC Mailand gehandelt worden.