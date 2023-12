Fast fix: Lloris vor Überraschungswechsel

Hugo Lloris steht unmittelbar vor dem Abschied von Tottenham Hotspur. Wie Fabrizio Romano berichtet, ist sich der 37-jährige Torhüter mit MLS-Klub Los Angeles FC mündlich über einen Wechsel einig. Bei den Kaliforniern soll der Franzose einen Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr erhalten. Mit den Spurs sei ebenfalls alles klar.

Bei den Londonern kam das Kluburgestein in dieser Saison noch nicht zum Einsatz. Trainer Ange Postecoglou setzt auf Sommerneuzugang Guglielmo Vicario (27) als Nummer eins. Da Lloris zudem nur noch bis Sommer an die Spurs gebunden ist, legt der Klub seinem Ex-Kapitän keine Steine in den Weg. Insgesamt verbrachte Lloris mehr als elf Jahre bei Tottenham und absolvierte 444 Pflichtspiele.