Spurs feuern Postecoglou

Die zurückliegende Saison hätte für Tottenham Hotspur kaum wechselhafter verlaufen können. In der Liga belegte man am Ende einen enttäuschenden 17. Tabellenplatz, in der Europa League gelang gegen Manchester United (1:0) der ganz große Wurf. Nach dem Gewinn des englischen Ligapokals 2008 war der Europa League-Sieg der erste Titel seit 17 Jahren.

Dennoch gehen die Londoner und Trainer Ange Postecoglou nun getrennte Wege. Die Verantwortlichen haben sich dazu entschieden, den Australier von seinen Pflichten zu entbinden. Der Vertrag des 59-Jährigen war noch bis 2027 datiert. „Wir sind Ange für sein Engagement und seinen Beitrag während seiner zwei Jahre beim Verein äußerst dankbar. Ange wird uns immer als erst dritter Trainer in unserer Geschichte in Erinnerung bleiben, der einen europäischen Pokal gewonnen hat“, schreibt der englische Klub in der offiziellen Vereinsmitteilung.

Bereits seit Wochen halten sich Gerüchte über eine Trennung der Parteien. Als mögliche Nachfolger für Postecoglou wurden unter anderem Marco Silva (FC Fulham) und Andoni Iraola (AFC Bournemouth) gehandelt.