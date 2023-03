Entlassung: Dutt rasiert

Robin Dutt muss beim Wolfsberger AC seinen Hut nehmen. Wie der österreichische Erstligist mitteilt, wurde der 58-Jährige nach der 1:2-Niederlage gegen den TSV Hartberg von seinen Aufgaben entbunden. Aktuell rangiert der Klub auf dem viertletzten Platz in der Tabelle.

Dutt stand seit Juli 2021 in Wolfsberg an der Seitenlinie. Der ehemalige Bundesliga-Trainer findet zum Abschied versöhnliche Worte: „Der WAC ist mir in den vergangenen zwei Jahren sehr ans Herz gewachsen. Das Vertrauensverhältnis zu Dietmar Riegler (Präsident, Anm. d. Red.), meinem Trainerteam und dem Staff war etwas ganz Besonderes. Ich wünsche der Mannschaft, von der ich weiterhin voll überzeugt bin, alles Gute.“

