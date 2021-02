Costa-Wechsel zu Palmeiras gescheitert?

Diego Costa wird vorerst nicht in sein Geburtsland zurückkehren. Informationen der ‚Marca‘ zufolge ist eine Unterschrift beim brasilianischen Klub Palmeiras nahezu unmöglich. Grund sei das horrende Gehalt des momentan vereinslosen Stürmers. Rund zehn Millionen Euro habe der 32-Jährige im Zuge seines vorherigen Engagements bei Atlético Madrid eingestrichen. Ob er auf einen Großteil dieser Summe verzichte, sei sehr fraglich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Seit Jahresbeginn ist Costa vereinslos, nachdem sein Vertrag bei Atlético in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst wurde. Im Anschluss wurde er unter anderem in England, China und in arabischen Staaten gehandelt. Die ‚Marca‘ nennt zudem Russland als Option für den wuchtigen Angreifer.