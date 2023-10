Hoffenheim: Kabak lange raus?

Die TSG Hoffenheim muss womöglich langfristig auf Ozan Kabak verzichten. Laut dem ‚kicker‘ kugelte sich der Innenverteidiger in der gestrigen Bundesligapartie gegen den SV Werder Bremen (3:2) das Schultergelenk aus. Wie lange der 23-Jährige ausfällt, soll sich Anfang der Woche klären.

Unter der Anzeige geht's weiter

Je nachdem, wie schwerwiegend das Schultergelenk in Mitleidenschaft gezogen wurde, drohe eine Ausfallzeit zwischen wenigen Wochen und mehreren Monaten. Kabak stand in der laufenden Spielzeit wettbewerbsübergreifend siebenmal in der Startelf, verpasste lediglich eine Partie. Den Sinsheimern droht unter Umständen also ein schwerer Verlust.