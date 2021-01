Bayern verlängert mit Eigengewächs Rhein

Der FC Bayern baut auch in Zukunft weiter auf den eigenen Nachwuchs. Der auslaufende Vertrag mit Mittelfeldspieler Torben Rhein wurde nach Vereinsangaben „langfristig“ verlängert.

Der 18-Jährige gibt glücklich zu Protokoll: „Ich freue mich sehr über diese Vertragsverlängerung. Ich bin überzeugt, dass ich hier das richtige Umfeld habe, um die nächsten Schritte in meiner Entwicklung nehmen zu können und bedanke mich bei allen, die bis hierher meinen Weg begleitet und mich gefördert haben.“

Rhein führt momentan die U19-Mannschaft der Bayern als Kapitän aufs Feld. Bei der Zweitvertretung in der dritten Liga schaffte Rhein es zuletzt aber auch schon in den Kader, auf sein Debüt wartet der Hochveranlagte noch. „Bei den Bayern-Amateuren will der torgefährliche Mittelfeldspieler als nächsten Schritt nun fester Bestandteil der Mannschaft werden“, halten die Münchner fest.