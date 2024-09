Werder-Neuzugang Topp ist überrascht

An den vergangenen beiden Spieltagen der neuen Bundesliga-Saison durfte Keke Topp beim SV Werder Bremen seine ersten Minuten in der höchsten deutschen Spielklasse sammeln. Im Interview mit der ‚DeichStube‘ spricht das 20-jährige Stürmertalent über den enormen Sprung von der zweiten in die erste Liga: „Ich hätte nicht gedacht, dass der Unterschied so groß ist. Es gibt weniger Räume, es ist technisch versierter und alles viel cleverer. In der zweiten Liga ist alles ein bisschen mehr Kampf und lange Bälle.“

Derweil sieht Topp bei sich selbst noch Verbesserungspotenzial: „Es gibt immer noch Sachen, bei denen ich mich verbessern kann und muss – aber das ist normal. Ich bin ja noch nicht am Ende meiner Entwicklung.“ Der Rechtsfuß, der jüngst zum ersten Mal für die deutsche U21-Auswahl nominiert wurde, wechselte erst vor zwei Monaten vom FC Schalke 04 an die Weser.