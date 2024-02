Medien: Bayern mischt bei Rigg mit

Beim englischen Zweitligisten AFC Sunderland bangt man um den Verbleib von Top-Talent Chris Rigg. Der 16-jährige Mittelfeldspieler, berichtet das ‚Sunderland Echo‘, steht bei einer ganzen Reihe von Spitzenvereinen auf dem Zettel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben den Premier League-Vertretern Manchester City, Manchester United, FC Chelsea und FC Liverpool soll auch der FC Bayern ein Auge auf Rigg geworfen haben. Im Sommer hatte dieser einen Ausbildungsvertrag über zwei Jahre unterschrieben.

Lese-Tipp

United will zwei Bayern-Stars | Verliert Pochettino die Mannschaft?

Einen Profivertrag, den der englische U18-Nationalspieler nach seinem 17. Geburtstag im Juni unterzeichnen könnte, wurde bereits vereinbart – ob Rigg dann auch seine Unterschrift setzen wird, soll maßgeblich von regelmäßigen Einsatzzeiten bei der ersten Mannschaft abhängen, für die er in der vergangenen Saison im Alter von 15 debütiert hatte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sonderlob vom Coach

Bislang stehen elf Profispiele zu Buche, acht davon in dieser Saison, zumeist allerdings nur über wenige Minuten. Trainer Michael Beale sagt: „Er will spielen. Ich denke, dass man ihn in der zweiten Saisonhälfte häufiger sehen wird, aber das hängt von vielen Faktoren ab […]. Man muss auch immer die Fitness und die Form berücksichtigen.“

Von Riggs Potenzial jedenfalls ist man bei den Black Cats überzeugt: „Er hat eine angstfreie Mentalität. Er ist Linksfuß und das sorgt für ein gutes Gleichgewicht in der Mannschaft. Das ist für eine Mannschaft, die wie wir auf Ballbesitz setzt, sehr wichtig.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Rigg, beschreibt sein Coach Beale weiter, sei „hartnäckig und kann Tor schießen, er kann Pässe spielen und ist sehr engagiert.“ Wie lange Riggs Talent noch in Sunderland zu begutachten sein wird, dürfte sich in den kommenden Monaten herausstellen.