Neapel gibt Lukaku-Angebot ab

Die SSC Neapel intensiviert die Bemühungen um Romelu Lukaku. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, hat der italienische Meister von 2023 bereits ein mündliches Angebot in Höhe von 25 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro Boni für den 31-Jährigen abgegeben. Lukaku besitzt beim FC Chelsea noch einen Vertrag bis 2026, ist jedoch dort nicht mehr gefragt. In Neapel ist der bullige Stürmer derweil der favorisierte Nachfolger für Victor Osimhen (25), der den umgekehrten Weg nach London einschlagen könnte.

Bereits in den vergangenen beiden Saisons zog es Lukaku nach Italien. Im Sommer 2022 wurde der Belgier an Inter Mailand verliehen, im Sommer vergangenen Jahres an die AS Rom. In dieser Zeit kam er 84 Mal zum Einsatz und verzeichnete 35 Tore sowie elf Vorlagen.