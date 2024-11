Sporting: Gentlemen’s Agreement mit Gyökeres

Viktor Gyökeres könnte Sporting Lissabon für weniger Geld verlassen als gedacht. Wie die ‚Times‘ und der ‚Telegraph‘ berichten, hat der Verein dem Schweden zugesichert, dass er im kommenden Sommer bei einem Angebot von 75 bis 85 Millionen Euro wechseln darf. Die Ausstiegsklausel des Stürmers liegt bei 100 Millionen Euro. Sein Vertrag bei Sporting läuft noch bis 2028.

In der laufenden Saison traf Gyökeres nach 17 Spielen bereits 23 Mal, dazu konnte er vier Vorlagen beisteuern. Mehrere europäische Schwergewichte sowie einige Vereine aus Saudi-Arabien sollen an dem 26-Jährigen interessiert sein, der in der Saison 2019/20 auch schon in Deutschland beim FC St. Pauli aktiv war.