Nächste Option für Tolisso | Keine Illusionen bei Bayern

Corentin Tolisso hatte die Gelegenheit, sich mit einer guten Saisonvorbereitung in Form zu bringen – stattdessen befindet sich der französische Mittelfeldspieler nun aufgrund einer Corona-Infektion in häuslicher Quarantäne. Ein neuerlicher Rückschlag für den 26-Jährigen, auf den wegweisende Wochen warten.

Tolisso steht bei Bayern auf der Kippe. Unter den passenden Rahmenbedingungen – ein verfügbarer Ersatz inbegriffen – würde der Rekordmeister seinen Achter mit Vertrag bis Juni 2022 ziehen lassen. Möglicherweise auch nach London: Einem Bericht von ‚Sport1‘ zufolge taucht der Name Tolisso inzwischen auch im Umfeld von West Ham United auf. Damit ist nun nicht mehr nur Juventus Turin als möglicher Abnehmer bekannt.

„Die Vertragssituation kennt jeder“

Bayerns Trainer Julian Nagelsmann kennt das Geschäft und gibt sich bei Tolisso gegenüber ‚Sport1‘ keinen Illusionen hin: „Die Vertragssituation kennt jeder. Dazu brauche ich nichts Neues sagen.“ Der Coach sagt, was er sagen muss: „Ich gehe schwer davon aus, dass er alsbald wieder zu uns stößt und Teil dieser Mannschaft ist, wenn er gesund ist.“

Soweit klar. Genauso aber auch, dass Bayern seinen Rechtsfuß nicht ablösefrei ziehen lassen will. In diesem Fall bleiben zwei Möglichkeiten: Entweder Tolisso wird verkauft oder aber er verlängert in München und verschafft sich und seinem Arbeitgeber Zeit.