Augsburg: Platzt der Breithaupt-Deal?

Der Transfer von Tim Breithaupt zum FC Augsburg wackelt. Wie ‚Sky‘ berichtet, sind die Fuggerstädter aktuell nicht dazu bereit, die vier Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel im Kontrakt des Sechsers vom Karlsruher SC zu ziehen.

Dem Bezahlsender zufolge ist es allerdings unwahrscheinlich, dass der KSC in Sachen Ablöse „extrem runtergeht“. Was dem FCA zugutekommen könnte: Mit dem 21-Jährigen sei sich der Bundesligist seit Monaten „mündlich so gut wie einig“.

