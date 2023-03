Freiburg verlängert mit Höler

Lucas Höler bleibt dem SC Freiburg erhalten. Wie der Bundesligist mitteilt, hat der 28-jährige Angreifer seinen Vertrag verlängert. Zur Laufzeit machen die Breisgauer wie gewohnt keine Angaben.

„Durch seine vorbildliche Haltung, seine Präsenz und seine Arbeit auf dem Platz in beide Richtungen ist Lucas eine wichtige und verlässliche Größe in unserer Mannschaft. Wir freuen uns sehr, dass er auch weiterhin an Bord ist“, sagt Freiburgs Sportchef Jochen Saier.

Höler war im Januar 2018 für zwei Millionen Euro vom SV Sandhausen zum SCF gewechselt. Nach einem Mittelfußbruch aus der Vorsaison kämpfte sich der lauf- und kopfballstarke Rechtsfuß zuletzt zurück ins Team und dankte mit bislang drei Saisontoren für das Vertrauen von Trainer Christian Streich.