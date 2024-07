Alle wollen Fernandez-Pardo: Sitzen Bayer & VfB mit am Tisch?

Matias Fernandez-Pardo hat mit seinen gerade einmal 19 Jahren den Großteil seiner Fußballerlaufbahn noch vor sich. Dennoch könnte der belgische U19-Nationalspieler von KAA Gent schon in diesem Sommer zu einem Champions League-Klub wechseln und damit einige Sprossen auf der Karriereleiter überspringen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚Tuttomercatoweb‘ gehört Bayer Leverkusen zu den Klubs, die den Youngster genau beobachten. Doch auch der AC Mailand und die AS Rom haben dem Bericht zufolge bereits ihre Späher auf Fernandez-Pardo angesetzt. Vor einigen Wochen brachte Journalist Sacha Tavolieri den Linksaußen mit dem starken rechten Fuß bereits mit dem VfB Stuttgart in Verbindung.

Lese-Tipp

Yoro-Alternative: Real schaut auf Bundesliga-Duo

Als mögliche Ablöse stehen zehn bis 15 Millionen Euro im Raum. Bis 2026 ist Fernandez-Pardo noch an Gent gebunden. Will der belgische Erstligist mit einem Verkauf die eigenen Kassen füllen, wäre in diesem Sommer wohl der richtige Zeitpunkt dafür. Ob einer der beiden Bundesligisten oder der italienische Interessenten schon konkrete Schritte für eine Verpflichtung eingeleitet hat, wird nicht überliefert.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den Fokus spielte sich der Angreifer insbesondere in den Europa League-Playoffs der Jupiler Pro League. In der wichtigen Saisonphase erzielte Fernandez-Pardo sieben Tore in zehn Spielen und hatte damit einen sehr großen Anteil daran, dass sich Gent für das internationale Geschäft qualifizierte.