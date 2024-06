Schweiz: Yakin dementiert Xhaka-Streit

Murat Yakin hat Medienberichte über sein angeblich schwieriges Verhältnis mit seinem Kapitän Granit Xhaka (31) zurückgewiesen. Der ‚Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung‘ gegenüber erklärt der 49-Jährige: „Zwischen uns gibt es absolut kein Problem. Wir haben ein überragendes Verhältnis und tauschen uns regelmäßig aus. Unsere Namen verkaufen sich medial gut. Damit müssen wir leben, das gehört zum Spiel dazu.“

Im Anschluss an das EM-Qualifikationsspiel gegen den Kosovo (2:2) im September hatte Xhaka das Training unter dem Nationalcoach heftig kritisiert, was in der Schweiz für starke Diskussionen gesorgt hat. Seit dieser Zeit hält sich hartnäckig das Gerücht über ein angespanntes Verhältnis zwischen beiden. „Das Spiel war in seiner Heimat. Was damals von ihm gesagt wurde, kam aus der Emotion heraus. Das muss man deshalb richtig einschätzen. Wir hatten unmittelbar nach dem Spiel ein gutes Gespräch, keiner hat dem anderen etwas vorgeworfen“, stellt Yakin klar.