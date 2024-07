Van Nistelrooy & Hake unterschreiben bei United

Nach 18 Jahren ist Ruud van Nistelrooy zurück bei Manchester United. Die Red Devils vermelden die Verpflichtung des ehemaligen Weltklasse-Stürmers als Assistent von Cheftrainer Erik ten Hag. Daneben stößt mit René Hake ein weiterer Niederländer zum Trainerstab der United-Profis. Beide sind bis 2026 an den Klub aus Manchester gebunden.

„Ich freue mich“, sagt ten Hag über die Verstärkungen seines Trainerteams, „dass sich René und Ruud bereit erklärt haben, an unserem Projekt teilzunehmen, um dem Team eine Fülle an Erfahrung, Wissen und neuer Energie zu verleihen.“ Der 49-jährige van Nistelrooy war zuletzt von Juli 2022 bis Mai 2023 Cheftrainer der PSV Eindhoven, Hake (52) bis vor wenigen Tagen Trainer des Eredivisie-Aufsteigers Go Ahead Eagles Deventer.