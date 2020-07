Neuer Keeper: Union denkt an Zieler

Julian Pollersbeck wurde zuletzt mit Union Berlin in Verbindung gebracht. Der Hamburger SV würde dem 25-jährigen Schlussmann keine Steine in den Weg legen. Ablösefrei will man Pollersbeck aber nicht unbedingt ziehen lassen.

Ron-Robert Zieler dagegen ist bei Hannover 96 gar nicht mehr eingeplant und entsprechend zum Nulltarif zu haben. Die Niedersachsen wären wohl schon zufrieden, wenn sie das Gehalt von geschätzten 700.000 Euro pro Jahr einsparen könnten. Auch in diesem Fall ist Union ein möglicher Abnehmer. Die Köpenicker haben den 31-jährigen Weltmeister laut der ‚B.Z.‘ auf dem Zettel. Es soll sogar schon Kontakt mit 96 gegeben haben.

Kurz vor Beginn der Vorbereitung ist der Bundesligist durchaus unter Druck, eine neue Nummer eins zu finden. Rafal Gikiewicz (32) hat den Verein ablösefrei in Richtung FC Augsburg verlassen und hinterlässt eine große Lücke – auf und neben dem Platz.