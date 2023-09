DFB findet Bierhoff-Nachfolger

Der DFB hat Andreas Rettig zum neuen Geschäftsführer Sport berufen. Wie der Verband mitteilt, soll der ehemalige Bundesliga-Manager künftig die Bereiche Nationalmannschaften und Akademie verantworten.

Damit tritt Rettig in die Fußstapfen von Oliver Bierhoff, der dieses Amt nach der WM in Katar niedergelegt hatte. Rettig trat während des Turniers als großer Kritiker des Austragungslandes auf – nun vertritt er künftig den DFB, der in Katar ein unglückliches Bild abgab.