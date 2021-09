Leipzig: Olmo fällt aus

RB Leipzig muss in den kommenden Wochen auf Dani Olmo verzichten. Wie die Sachsen mitteilen, hat sich der 23-jährige Offensivspieler in der Bundesligapartie gegen den 1. FC Köln (1:1) einen kleinen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen.

Trainer Jesse Marsch erklärte am Freitag: „Er hat gedacht, es sei nicht so schlimm, hat am Mittwoch die Hälfte des Trainings absolviert. Aber dann ging es doch nicht.“ Leipzig empfängt am morgigen Samstag (15:30 Uhr) Hertha BSC.